Bonprix BFB, sotto l'albero di Natale le nuove divise FOTO

Sotto l'albero di Natale, la prima squadra del Basket Femminile Biellese ha trovato un bellissimo regalo: le nuove divise che sostituiscono le ormai note canotte bianche e blu. Merito ancora una volta dell'attenzione che Stephan Elsner, general manager di Bonprix, ha verso il basket femminile. Ritorna sulla nuova divisa l'arancione, che insieme al blu, completa i colori sociali. C'è la versione chiara per le partite casalinghe e la versione blu per quelle esterne.

In centro capeggia il logo rosso del main sponsor Bonprix, sulla spalla sinistra appare il logo dell'azienda biellese V2. Dalla prima bozza alla versione definitiva, l'idea è stata sviluppata da Francesco Vitale, titolare della giovane, ma già conosciuta nel mondo, azienda biellese di abbigliamento. Sul retro, sotto il numero, appaiono i loghi Campagnolo e Natural Boom. La Bfb sta collaborando con Andrea Campagnolo, da sempre attento al territorio, al progetto "Mappiamo la Città". Sul fianco destro non poteva mancare, stilizzato, un orso a rappresentanza del territorio biellese. Sopra il numero posteriore, la scritta BFB e un tricolore per ricordare il glorioso passato in campionati nazionali e viatico per un nobile futuro.

"Vogliamo ringraziare Stephan Elsner - commenta la dirigenza - che ancora una volta ci ha dato lo stimolo dell'innovazione. Ringraziamo anche Andrea Campagnolo, sempre pronto a sostenere il biellese e le realtà locali. E una grazie anche a Francesco Vitale che, quasi per gioco, su un telefonino, ha sviluppato l'idea iniziale della divisa". La presentazione è avvenuta domenica 22 dicembre, prima della partita con Victoria Torino. Oltre agli sponsor, ha presenziato anche il sindaco di Biella Claudio Corradino. Le divise hanno portato bene al loro esordio. Biella è riuscita a superare la rivale torinese confermando la posizione nei piani nobili della classifica. E dopo la pausa natalizia riprenderà la corsa verso i playoff.