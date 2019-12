Fenoglio (FI): "Dopo le dimissioni del ministro Fioramonti aspettiamo quelle di Lucia Azzolina"

Nel prendere atto, delle dimissioni del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, a causa delle scarse risorse stanziate dal governo giallorosso al suo dicastero, non si può non riconoscere all’ormai ex Ministro una certa onesta’ intellettuale. Onestà che Forza Italia si aspetta anche dal sottosegretario on. Lucia Azzolina.

Da parte del governo questo è un fallimento certificato in un ministero in cui, a parole, doveva essere uno dei principali settori di investimento! Quella varata è una legge di bilancio che “condanna“ le Università già fortemente provate dal precariato dei ricercatori e con un organico del personale tecnico - amministrativo ridotto al minimo.