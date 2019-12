Biella Christmas Event, il gruppo Pd interroga il sindaco: "Danni, alcol a minori. Tutto in regola?"

Nella serata di venerdì 20 dicembre, al PalaPajetta di Biella, ha avuto luogo una manifestazione denominata "Biella Christmas Event" organizzata dal consigliere Edoardo Maiolatesi e che "ha visto la partecipazione di quasi 2000 persone, evento rivolto agli studenti degli Istituti biellesi e non solo, quindi, verosimilmente minorenni" puntualizzano i consiglieri Pd. Il gruppo di minoranza precisa ancora che "il Palapajetta sia mai stato concesso, negli ultimi anni, per lo svolgimento di manifestazioni musicali che prevedessero questa entità di partecipanti" e che successivamente all'evento e' stato rilevato il danneggiamento della fontana posta nell'area verde adiacente al Palazzetto". E ancora puntualizzano dal Pd che "sarebbero stati registrati alcuni episodi di eccesso di consumo di bevande alcoliche, anche da parte di minori, tali da rendere necessario l'intervento del personale sanitario presente".

Messo a fuoco tali precisazioni il gruppo di minoranza del Pd incalza il sindaco Corradino con alcune interrogazioni: "Se non reputa quantomeno inopportuno che un Consigliere Comunale e presidente di Commissione organizzi un evento lucrativo in una struttura pubblica; se e' stato corrisposto un canone per l'utilizzo del Palazzetto tenuto conto dell'utilizzo di corrente elettrica e riscaldamento da parte degli organizzatori; se siano state attuate tutte le prescrizioni necessarie affinché l'evento potesse svolgersi nell'assoluto rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza; se sia stata stipulata apposita e sufficiente copertura assicurativa RC che garantisse il bene pubblico da qualsiasi danno e se intende richiedere al consigliere Maiolatesi, in qualità di organizzatore/promotore, il risarcimento del danno cagionato alla fontana; se sono state attuate tutte le forme di controllo necessarie ad evitare la somministrazione di alcolici ai minori anche, e soprattutto, in virtù del nuovo regolamento di Polizia Urbana presentato da questa Amministrazione che vorrebbe particolarmente inasprite le responsabilità in tal senso, ovvero e per principio di equità, al recente dispositivo che ha visto la sospensione della licenza ad un esercente reo di aver somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18".