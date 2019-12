Comitato Salussola Ambiente è Futuro: lettera all'amministrazione e nuovo sit-in

Nuova lettera all'amministrazione comunale di Salussola dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro:

"Venerdì dopo la Conferenza dei Servizi siamo usciti dal palazzo della provincia sotto lo stesso ombrello con il vicesindaco, con quale si era svolto un certo dialogo nella sala della Conferenza dei Servizi. E' stato un momento di distensione che però deve andare di pari passo con delle azioni concrete. Basta scuse, pretesti, basta storie. Pretendiamo fatti veri.

Vogliamo la delibera di infattibilità della variante al piano regolatore, che sarebbe automatica e trasformerebbe i terreni del Brianco da aree agricole ad aree per servizi. Vogliamo che il comune si consulti con un proprio avvocato, mai più vogliamo vedere che confabula con i professionisti di Acqua e Sole come è successo prima della CDS.

Vogliamo un'immediata delibera di giunta che permetta ai funzionari comunale di procedere subito a cercare professionisti per redigere l'adeguamento del Piano regolatore al PPR e di mettersi almeno così in salvaguardia e bloccare l'iter del progetto.

Chiediamo che l’adeguamento del Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale non venga solamente preventivato come voce di spesa in bilancio ma trovi pronta attuazione provvedendo immediatamente con una Delibera di Giunta che esprima la volontà dell’Amministrazione di provvedere subito alla ricerca di preventivi, in modo da procedere al più presto a dare incarico ai relativi professionisti affinchè possano avviare l’iter di modifica.

Chiediamo che venga fatta una delibera ad hoc secondo i dettami della Circolare della Giunta Regionale Amb/4 del 2016, così come abbiamo già chiesto più volte nel corso del 2018, e nella quale il Comune deliberi argomentando correttamente circa l’infattibilità della variante che cambierebbe la destinazione d’uso dei terreni sui quali l’azienda proponente vorrebbe realizzare la discarica continuando a mantenere la loro innata caratteristica di terreni agricoli.

Chiediamo che tutti i consiglieri di maggioranza chiariscano singolarmente la loro posizione nei confronti del progetto. Ad oggi si sono limitati a delle alzate di mano in consiglio e nessuno di loro ha espresso la ben che minima considerazione nei confronti di un evento così grave e preoccupante che sta interessando il nostro Paese.

Poiché in più occasioni ufficiali l' amministrazione ha espresso la preoccupazione di una ipotetica (e per altro infondata) richiesta di rimborso danni da parte dell’azienda proponente segnaliamo sin da ora che in caso di approvazione del progetto e in forza della posizione debole assunta e dimostrata con gli atti amministrativi non deliberati, le azienda agricole di Salussola e i privati cittadini agiranno legalmente nei confronti del comune promuovendo richiesta di rimborso per il danno arrecato all’attività di impresa e per aver causato una svalutazione di terreni e immobili.

Per questo il 28 dicembre alle 10 ci sarà un Consiglio Comunale al comune di Salussola, nell'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio per cui non sono presenti le mozioni precedentemente inviate dalla minoranza sul tema discarica, ma il tempo stringe per cui con la nostra lettera pretendiamo che a fine seduta se ne parli e nel contempo invitiamo i cittadini a partecipare a un sit in che faccia capire forte e chiaro a questa Amministrazione che non accettiamo più scuse o azioni di facciata".