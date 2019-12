A Mezzana Mortigliengo riapre il negozio di alimentari

Dopo pochi mesi dalla chiusura della precedente gestione, a Mezzana Mortigliengo riaprirà il negozio di alimentari, nei locali di proprietà del Comune siti in via Roma 37.

Il bando comunale per l'affitto del negozio, con un canone di locazione ragionevole come incentivo, è andato a buon fine: "In questo modo abbiamo trovato il nuovo gestore ovvero Antonino Callea, - dichiara il sindaco Alfio Serafia - e che, oltre agli alimentari, venderà generi non alimentari, e, probabilmente, anche giornali e tabacchi".

Dopo qualche opera di manutenzione, che il gestore sta svolgendo in queste settimane, il negozio aprirà a inizio 2020, e avrà un nuovo banco fornito dal Comune grazie a un contributo regionale di 11mila euro.