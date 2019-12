A Masserano la mostra sul Barocco lombardo e i fratelli Nuvolone

C'è ancora tempo per visitare (fino al 29 dicembre) la mostra dedicata al Barocco lombardo e ai fratelli Nuvolone (Carlo Francesco e Giuseppe), esposta al Palazzo dei Principi di Masserano. In occasione dei 400 anni della loro nascita (Carlo F. 410 anni e Giuseppe 400 anni), il Polo Museale Masseranese ha realizzato una mini mostra per ricordare la presenza dei Nuvolone al Palazzo dei Principi a Masserano. Oltre a valorizzare il ricco apparato artistico dei Nuvolone presente nelle volte della Reggia, sono esposte due tele inedite dipinte dai Fratelli, di collezione privata. Sicuramente una bella notizia per tutti gli studiosi e appassionati d'arte.