Valdengo, palo pericolante in via Valgrande. Sopralluogo dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, 27 dicembre, per un palo della linea telefonica pericolante in via Valgrande a Valdengo. Dopo il sopralluogo, gli uomini del 115 hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Locale, in attesa dell'intervento dei tecnici di Telecom.