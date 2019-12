Sequestrati 65 chili di fuochi d'artificio illegali. Denunciato un uomo per commercio abusivo FOTO

Un uomo denunciato per vendita abusiva e circa 65 kg di materiale pirotecnico sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Biella. Le Fiamme Gialle lo scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli volti a contrastare le violazioni nel settore della produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici, in vista delle festività di fine anno. La capillare attività, svolta dai militari del Comando Provinciale di Biella nei confronti degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici della provincia, ha permesso di accertare una violazione di carattere penale nei confronti di un noto esercizio commerciale, il quale, sprovvisto di licenza di Pubblica Sicurezza, deteneva per la vendita quantitativi di giochi pirotecnici superiori a quanto previsto dal Decreto.

L’operazione si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Biella, per aver messo in commercio abusivamente prodotti esplodenti, del titolare dell’esercizio commerciale e con il sequestro penale di prodotti pirotecnici contenenti kg. 64,50 di contenuto esplosivo netto. I controlli, che proseguiranno nei prossimi giorni, sono riprova dell’attenzione del Corpo al rispetto delle norme che regolano la produzione e la vendita di materiale esplodente per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e del mercato legale.