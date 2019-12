Ex funicolare di nuovo bloccata, Corradino: "Necessario cambio di gestione. Oggi incontro con l'avvocato"

Non c'è pace per l'ex funicolare di Biella. Nella serata di ieri, 26 dicembre, una decina di persone, con tre bambini, è rimasta bloccata all'interno dell'ascensore, proprio all'inizio della tratta che dal Piazzo scende in centro. Come da prassi, a liberarli ci hanno pensato i Vigili del fuoco.

"Siamo arrabbiati ma l'arrabbiatura non è una soluzione" commenta il sindaco di Biella, Claudio Corradino. "La situazione sembrava migliorata in seguito alla nostra presa di posizione, ma l'impianto continua a interrompersi con troppa frequenza (l'ultima volta a inizio dicembre, ndr). Nel primo pomeriggio incontrerò l'avvocato che si sta occupando della questione, per capire come procedere: vogliamo almeno togliere la gestione della manutenzione e degli interventi di sicurezza alla ditta che se ne occupa".

Nel frattempo, il primo cittadino ha deciso di riaprire la circolazione serale delle auto al Piazzo: "Le attività commerciali vanno tutelate in qualche modo e visto che non c'è sicurezza sull'impianto siamo costretti ad agire diversamente per garantire la fruibilità della zona. Attualmente l'ex funicolare è stata rimessa in funzione, ma questi episodi accadono ormai con troppa frequenza. Per questo, al momento, la riapertura del traffico è doverosa".