Cossato, sorpreso minorenne all'interno della sala slot

Sale slot a Cossato nel mirino della questura di Biella. Dopo la sospensione della licenza per 15 giorni del negozio di piazza generale Perotti il personale della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Amministrativa della Questura di Biella, ha eseguito un controllo presso la sala giochi VLT-Slot di Cossato, via Mazzini 20, di cui risulta titolare Lai Rongbo, nato il 17 agosto 1977 in Cina, residente nella cittadina biellese.

Nella circostanza, gli operatori hanno sorpreso un minore degli anni 18, pertanto, al titolare è stata contestata la violazione che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 20 mila euro.