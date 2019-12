A Graglia si racconta la storia degli Alpini e dei Bersaglieri

Domani, sabato 28 dicembre, nella Ca' di Celeste e di Rosa (in via del Canale 3 a Graglia) si terrà un incontro sulla storia dei corpi degli Alpini e dei Bersaglieri dal titolo “A Camino Acceso: la storia gloriosa di due corpi militari-culturale”. Nello specifico, nel 1836 viene fondato il corpo dei bersaglieri dal generale Alessandro La Marmora 1799-1855, morto per epidemia durante la guerra di Crimea. Nel 1872, invece, il corpo degli alpini dal capitano di Stato Maggiore Giuseppe Perrucchetti (1839-1916), morto a Cuorghè.

Durante la conferenza verranno effettuate proiezioni con la presentazione dei soldatini con le diverse uniformi dal 1872 fino ai giorni nostri. Relatori dell'appuntamento, in programma alle 16: Giuseppe Campra e Michele Facenna. Seguirà un rinfresco con le castagne brusatà. L'ingresso è libero ma è gradita la prenotazione. Per info: 015.2593649.