A Bielmonte torna la fiaccolata di fine anno dei maestri di sci

Come da tradizione, sabato 28 dicembre prenderà il via a Bielmonte nel tardo pomeriggio (dopo la chiusura degli impianti) la speciale fiaccolata di fine anno dei maestri di sci, dedicata alla Madonna degli Sciatori. Per l'occasione le piste si illumineranno preannunciando una serata suggestiva e ricca di colori e luci. A seguire, Santa Messa all'interno della Sala Rododendro dell'Albergo Bucaneve. Ma anche i più piccoli potranno rivivere queste emozioni anche il 4 gennaio del nuovo anno: sulle piste di Bielmonte, i bambini verranno coinvolti in una divertente sciata con fiaccole alla mano, per riscoprire insieme alla propria famiglia i valori e lo spirito del Natale.