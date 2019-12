Dal Nord Ovest - Puncetto Valsesiano, nuova tappa verso il riconoscimento dell'Unesco

Un passo alla volta il puncetto valsesiano prosegue il suo percorso per la candidatura a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco. L'assessore alla cultura dell'Unione montana Attilio Ferla con i rappresentanti della Soms di Varallo, Giorgio Bozzo e Paola Scarrone, hanno partecipato ad un incontro a Roma, presso il Ministero dei Beni Culturali e Turismo per verificare i prossimi passi da compiere. "E’ stato un incontro interlocutorio – spiega l’Assessore Ferla – nel corso del quale, insieme ai rappresentanti delle altre 24 zone italiane dove si realizzano merletti di qualità, si è fatto il punto della situazione e si sono concordati, con la funzionaria del Ministero che segue il progetto, i prossimi passi da compiere".

Le istituzioni pubbliche (nel caso della Valsesia Unione Montana e Comune di Varallo) hanno assicurato il sostegno necessario alla prosecuzione del progetto, quindi si apre una nuova fase: "Verrà istituito un tavolo tecnico per decidere le cosiddette 'misure di salvaguardia', ossia le azioni che dovranno essere messe in campo per tutelare e far conoscere questo patrimonio culturale".

Tra le misure di salvaguardia che si metteranno probabilmente in campo, si è pensato a mostre tematiche e dimostrazioni che potranno essere organizzate nel breve termine, oltre che a programmi di diffusione dell’arte del merletto nelle scuole, in collaborazione con il MIUR, da realizzarsi in un arco temporale più ampio: "La funzionaria del Ministero dei Beni Culturali che segue la realizzazione del programma, ha sottolineato che si dovrà trattare di iniziative molto concrete – conclude Ferla – sarà dunque determinante creare le giuste sinergie per portare l’iter a compimento, ed infine coronare la nostra azione con il riconoscimento dell’importanza di questo prezioso 'saper fare' della nostra gente".