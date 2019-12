Biella in festa al Duomo per il suo santo patrono Stefano FOTO

Dopo la celebrazione eucaristica di Natale, la comunità biellese si è ritrovata in Duomo per festeggiare Santo Stefano, patrono della diocesi e della città di Biella. La funzione si è tenuta ieri mattina e ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli che, da ogni angolo del territorio, si sono dati appuntamento alla cattedrale di Biella per condividere momenti di preghiera e di profonda spiritualità.

Sull’altare, accanto al vescovo Roberto Farinella, era presente anche il vescovo emerito di Biella Gabriele Mana e Monsignore Alceste Catella. Tra i banchi della chiesa, invece, le massime autorità cittadine, le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Al termine della Santa Messa è seguito, come da tradizione, il classico aperitivo degli auguri. “C’è tanto bene in questa città e in questo territorio – così ha commentato il vescovo Farinella – La festa di Santo Stefano è un momento unitario e molto atteso. Ogni giorno mi rendo conto sempre più della bellezza e del potenziale della popolazione biellese. Occorre seguire la strada della speranza e ognuno di noi deve portare il suo contributo nella crescita e nella promozione del bene dell’intera società”.

Dopo aver ricordato il notevole risultato di Biella Città Creativa, il vescovo di Biella ha rivolto il suo sguardo al grande appuntamento del 2020 che attende tutto il territorio biellese: “La Quinta Centenaria Incoronazione della Madonna d’Oropa sia un momento importante – conclude – per ritrovare quei legami che uniscono la città, il suo popolo e il Santuario”.