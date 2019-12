Tennistavolo: Erick Marangone vince a Verzuolo e si qualifica per i campionati italiani

Splendida affermazione di Erick Marangone al torneo predeterminato di Verzuolo nella categoria giovanissimi. Il giovane atleta cossatese ha messo in fila il meglio della categoria in Piemonte piegando in semifinale Rossi dell’Isola d'Asti prendendosi cosi una rivincita della finale del grand prix a Cossato e superando in finale Giacomo Forno del tennistavolo Biella.

Con questa vittoria Marangone conquista di diritto la qualificazione ai campionati italiani che si svolgeranno a Terni in primavera. Una grande soddisfazione per lo Splendor MB LINE che dopo un decennio torna a portare un suo atleta alla massima competizione nazionale. A Verzuolo buone anche le prove di Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone nella categoria ragazzi e di Francesco Zin negli allievi.

Ora dopo le meritate vacanze i ragazzi torneranno a gareggiare il 19 gennaio a Isola d’Asti per la terza prova del grand prix regionale.