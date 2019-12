18esima edizione di Corri a Coggiola a Capodanno… corri bene tutto l’anno. Appuntamento mercoledì 1° gennaio 2020 in piazza Sella a Coggiola alle 10, di fronte alla chiesa Parrocchiale.

Tutti gli amanti della corsa sono invitati a partecipare alla prima uscita dell’anno sulle strade della Valsessera, per allenarsi in compagnia attraverso i vicoli e le contrade del comune di Coggiola.

Corsetta di 3,5 o 7 Km a scelta in un percorso interamente cittadino e un po’ ondulato, ottimo per smaltire gli eccessi delle feste e prepararsi al meglio per affrontare le corse del nuovo anno.

Al termine the caldo, sangria, panettone e premi a sorteggio per scambiarsi gli auguri in allegra compagnia. Non si paga niente, portate con voi solo la voglia di correre e qualche amico. Anche i marciatori saranno i ben venuti.