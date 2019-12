Biella:alla sgambata di Santo Stefano record di presenze FOTO

"Biella che corre" verrebbe da dire vedendo quanti runner o camminatori c'erano in giro per la città questa mattina, anche se questo slogan lo vorremmo leggere anche per altre situazioni. Tantissimi i podisti che questa mattina hanno voluto essere presenti alla "sgambata di Santo Stefano" un appuntamento ormai ricorrente, organizzato dalla sezione podismo dell'A.P.D. Pietro Micca con il responsabile Beppe Natale a fare gli onori di casa insieme al Presidente Ercole Passera, in collaborazione con i Tapa Run capitanati come sempre dall'istancabile Mario De Nile. Obiettivo centrato e in linea con lo spirito natalizio quello della sgambata di Santo Stefano perchè dedicato agli appassionati della corsa in genere per un giro in compagnia senza l'assillo della competizione.

Quasi 200 i podisti arrivati in piazza Martiri a Biella con il favore della bella giornata e delle temperature gradevoli, con gruppi provenienti da paesi della cintura per aggiungere qualche chilometro. Foto di rito sotto la statua centrale e poi via verso il Piazzo con alcuni runner impegnati a dirigere il traffico, con un primo appuntamento in piazza Cisterna per un raggruppamento. Da qui via verso il Bellone per immergersi in questo polmone verde, dove le persone incrociate a piedi e in bici sono state molte, a testimoniare la voglia di stare in mezzo alla natura.

Da qui altri 2 raggruppamenti, in via Ivrea e ai giardini per poi tornare direttamente al punto di partenza, dove la Pietro Micca aveva allestito un gazebo per distribuire thè caldo e panettone. Un modo diverso per farsi gli auguri che quest'anno ha riscosso molti apprezzamenti. Presente una nutrita schiera del "popolo giallo" con Paolo Vialardi, atleti del Biella Running, che dopo il recente accordo con la Pietro Micca non hanno voluto mancare all'appuntamento.