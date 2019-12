Al Santuario va in scena la mostra “Neve. Sport invernali a Oropa 1920-1960”

Fino al 25 gennaio 2020 sono esposti nella Sala Libri e Stampe del Santuario di Oropa (accesso dal negozio del chiostro) alcune immagini e video tratti dalla mostra “Neve. Sport invernali a Oropa 1920-1960” che si è tenuta presso il Museo del Territorio Biellese dal 3.12.2017 al 4.03.2018. In particolare, sono state selezionate stampe di fotografie storiche e un audiovisivo in grado di rievocare la storia dello sci a Oropa, a partire dallo sci praticato intorno al Santuario nei primi due decenni del Novecento, prima che, con la costruzione della funivia e dei primi impianti di risalita, la pratica dello sci e le competizioni si spostassero a monte.

La montagna per i Biellesi è stata, a partire dai primi del Novecento, luogo di attrazione e di svago e, con il tempo, la costruzione di nuovi impianti e servizi ha contribuito a rafforzarne il richiamo turistico e sportivo. Numerose sono le testimonianze che permettono di ricostruire le fasi di trasformazione della conca di Oropa da luogo di pellegrinaggio religioso a meta dalla forte attrattiva turistica durante tutto l’anno e, in particolare, durante la stagione invernale, grazie alle abbondanti nevicate di un tempo. I declivi innevati intorno al santuario furono scelti per provare i primi “ski” giunti sul territorio biellese, e già a fine Ottocento sparute schiere di sciatori sperimentavano i lunghi sci in legno realizzati dagli artigiani locali. Nei primi decenni del Novecento furono organizzate le prime gare di fondo e di salto di richiamo nazionale e internazionale.

Dal 1926, con la costruzione della funivia, si cominciò a sciare e disputare gare di discesa e slalom in prossimità del Lago del Mucrone e dalla cima del Camino, dando impulso alla costruzione di nuovi impianti di risalita e di strutture ricettive. Quella dello sci a Oropa è una storia – sebbene per molti aspetti molto diversa dagli inizi – che vive ancora oggi, con tempi e modalità differenti da quelle che sono gli standard attuali di altri ben noti e frequentatissimi comprensori sciistici delle Alpi. L’esposizione, oltre a restituire uno spaccato dell’epoca, porta in luce un’eccellenza del territorio biellese che ha precorso i tempi e ha fatto di Oropa una tra le prime stazioni sciistiche piemontesi, con pioneristici impianti di risalita e servizi utili all’accoglienza turistica. Il catalogo completo della mostra è in vendita presso il negozio del chiostro del Santuario.

Orari di apertura: ore 9.30 – 12.30 / 14 – 17.30 1 gennaio 2020: ore 14 – 17.30 Chiuso il 25 dicembre. Nei giorni feriali dopo il periodo delle festività natalizie verificare l’apertura telefonando al numero 015 25551206. La mostra, a cura di Alessandra Montanera, è stata realizzata grazie alla partecipazione di molti soggetti presenti e attivi sul territorio biellese che hanno messo generosamente a disposizione materiali d’archivio e ricordi personali.