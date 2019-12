Incidenti anche a Bielmonte, feriti anziano e bambina

Altri due incidenti in montagna. Nella mattinata odierna, poco dopo le 12, uno sciatore sulla settantina sarebbe caduto mentre stava percorrendo la pista del Cerchio, a Bielmonte, riportando una sospetta lesione dell'anca. L'anziano è stato immediatamente assistito e recuperato dall'elisoccorso intervenuto sul posto.

Poco dopo, sempre a Bielmonte, un altro infortunio in pista: secondo le prime ricostruzioni, una bambina di 8 anni sarebbe andata a sbattere a bordo del suo bob picchiando la testa sulla neve. Fortunatamente è rimasta cosciente ed è stata caricata sull'ambulanza dai sanitari del 118. In tutti e due gli episodi è intervenuto prontamente il Soccorso Piste di Bielmonte.

Entrambi gli infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Ponderano per le cure del caso: al momento non si conosce la prognosi ma non sono in pericolo di vita.