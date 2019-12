Bloccate lungo il sentiero per il Monte Cerchio, due donne recuperate dal Soccorso Alpino

Soltanto un grosso spavento e qualche ora trascorsa all’aperto ad attendere i soccorsi ma per fortuna non sono rimaste ferite le due donne che si sono trovate in difficoltà lungo il sentiero che conduce al Monte Cerchio. Il fatto è accaduto questo pomeriggio, 26 dicembre, intorno alle 14.

Secondo i primi riscontri, le due signore erano partite dal Bocchetto Luvera per compiere un’escursione ma dopo alcuni chilometri si sono fermate per la presenza di neve dura lungo il percorso. Spaventate (anche perché non ben attrezzate) hanno allertato le squadre del Soccorso Alpino che, in poco meno di due ore, le hanno raggiunte a piedi e condotte in sicurezza alle loro auto senza nessun graffio e in buone condizioni di salute.

In questi casi, il Soccorso Alpino ricorda che occorre prestare molta attenzione in montagna e attrezzarsi in maniera opportuna, specialmente in questo periodo per la presenza di ghiaccio.