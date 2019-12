Biella: Cade tegola da un palazzo all'ingresso di via Italia, vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco all'ingresso di via Italia, a Biella, nella mattinata di oggi, 26 dicembre. Per cause da accertare, una tegola è caduta a terra dal tetto di un palazzo. Fortunatamente nessun veicolo o persona è rimasto colpito dall'incidente. La squadra ha rimosso la tegola ed effettuato i controlli del caso per rimettere in sicurezza la zona. Ad assisterli anche gli agenti di polizia locale di Biella.