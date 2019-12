"Santo Stefano, il primo martire cristiano, incarna i valori di amore, libertà e servizio. Il mio augurio è di un nuovo anno pieno di speranza, sotto l'auspicio di Santo Stefano, cercando il bene comune". Questo, in breve, il pensiero che il vescovo di Biella Roberto Farinella ha affidato a Newsbiella per il giorno in cui si celebra Santo Stefano, il 26 dicembre. "Un'occasione per seguire il bene comune - conclude - sarà senza dubbio la quinta Centenaria Incoronazione del 2020".