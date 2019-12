Quasi 400 persone ad assistere al Falò dell'Abbondanza di Masserano

Circa 400 persone si sono date appuntamento a Rongio Superiore, la caratteristica frazione di Masserano, per il tradizionale Falò dell'Abbondanza, andato in scena la notte di Natale, al termine della celebrazione eucaristica. Uno spettacolo emozionante che, anno dopo anno, accoglie sempre più persone da ogni angolo del territorio. Per l'occasione, i presenti hanno potuto rifocillarsi gustando un buon bicchiere di vin brulé accompagnato da una deliziosa frittella.