Cavò: la linea di accessori biellese che abbina la moda alle nuove tecnologie

È un giovanissimo biellese l’ideatore di “Cavó”, una linea di accessori che unisce il fashion, il lusso e la tecnologia. Si tratta di portafogli, borse, zainetti e portachiavi a cui è stata applicata la tecnologia per garantire ai proprietari la massima sicurezza: il materiale è impenetrabile, gli accessori sono rintracciabili dal proprio smartphone e l'apertura delle borse avviene attraverso il riconoscimento dell'impronta digitale. Rodrigo Salminci ha 24 anni e, da quando ne aveva 21, lavora al suo progetto che, oggi, è diventato realtà.

Quando e come nasce il progetto?

Il progetto è nato a luglio del 2017 come soluzione a un problema comune, che tutti abbiamo riscontrato almeno una volta nella vita, ovvero lo smarrimento o il furto del proprio portafoglio. Chi ha vissuto questa esperienza sa che, oltre ad aver perso del denaro, dovrà inoltre denunciare lo smarrimento, rifare i documenti, bloccare le proprie carte e una lunga serie di azioni burocratiche; senza contare il dispiacere verso la perdita di qualcosa che può avere un valore affettivo. Essendo un problema molto sentito, ho iniziato a pensare e a ideare una soluzione, convinto del fatto che chiunque sarebbe stato disposto ad acquistare un prodotto che garantisse la propria sicurezza, senza badare alla cifra spesa.

L’idea di partenza, è stata tua?

L’idea di partenza è stata mia ma, fin da subito, ho cercato di coinvolgere più persone nel progetto. Mi piace definire una collaborazione come "un problema e una soluzione allo stesso tempo" per ogni cosa: ho sempre creduto molto nei miei collaboratori, affrontando gioie e dolori che ne sono conseguiti; senza la mia squadra non sarebbe stato possibile realizzare ciò che abbiamo fatto.

Come avete sviluppato il progetto?

Lo sviluppo è stato un viaggio epico, costellato di insidie, punti critici e gioie ma, in fin dei conti, è proprio questo che lo ha reso fantastico, e siamo solo all’inizio. Caratteristiche fondamentali sono state l’iniziativa e la costanza che ci hanno permesso di trovare la strategia giusta e di risolvere tutti i problemi di natura tecnica che si sono presentati davanti a noi. Partendo dall’ambizione di fare un prodotto italiano di qualità, dall’elevata sicurezza abbiamo sviluppato ogni aspetto, fino ad arrivare all’obiettivo. Vogliamo veramente essere avanguardisti e creare qualcosa di grande.

Quando avete iniziato a lavorare e quanto tempo è servito per poterlo portare sul mercato?

Come detto all'inizio, ci sto lavorando da metà 2017. Il primo periodo è servito per ricercare i giusti "compagni di viaggio" (cosa che è stata tutt’altro che semplice); da marzo 2018 abbiamo iniziato a spingere sull’acceleratore e questo ci ha permesso di trovarci nelle condizioni di presentare una domanda di brevetto un anno dopo.

Il 5 marzo ho iscritto la società alla Camera di Commercio, a luglio sono entrate nuove risorse che hanno migliorato nettamente la qualità del lavoro e ci hanno permesso di essere qui, oggi, con i primi Cavó sul mercato.

Quali passaggi, difficoltà e aspetti positivi avete riscontrato?

Per caratteristiche mie caratteriali tendo a fare squadra e mi aspetto che chi collabora con me lo faccia a sua volta. Questo per dire che tutti i passaggi fondamentali, sia positivi che negativi, io li ricollego alle persone. Nel percorso fin qui intrapreso ho incontrato chi ha fatto di tutto per ostacolarci, come altrettante persone che disinteressatamente hanno fatto di tutto per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Parte della maturazione sta nel capire che molti degli ostacoli sono in realtà indispensabili per crescere e migliorare, e che a prescindere dalla buona fede o dalla cattiva fede di chi ti si è presentato davanti, il concetto è che sei tu a doverlo superare e non lui a spostarsi.

Come sei proiettato verso il futuro?

Come dico sempre “Alla grande!”, è il mio motto. Siamo un team molto ambizioso, con grandi idee, che dà grande valore all’etica e al sacrificio. Cavó è un progetto che coinvolgerà tutti gli accessori nel campo della moda, come le borse, che sono il prodotto ammiraglio della nostra gamma e che usciranno ad aprile 2020. Inoltre la startup che ho fondato, Atech, ha l’obiettivo di entrare in diversi settori con altri prodotti e servizi. Il mio sogno più grande è quello di riuscire a ricreare lo stile Olivetti che, oltre a creare prodotti qualitativamente ed esteticamente eccellenti, metteva al centro della propria attività le persone e, più in generale, la comunità.

Quali sono le caratteristiche dei tuoi prodotti?

Andremo a ricreare un "alter ego" tecnologico di ogni accessorio moda; per ora, siamo entrati sul mercato con portafogli e portachiavi. I nostri accessori sono interamente realizzati in Italia e sono personalizzati per poter creare un pezzo unico per ogni cliente. A livello tecnologico, saranno dotati di un trattamento "fosforescente" (ovvero in grado di permetterne il facile ritrovamento al buio), di una schermatura RFID che eviterà la smagnetizzazione delle carte e, infine, avranno un dispositivo Bluetooth che, collegandosi con la nostra App, eviterà lo smarrimento e il furto. La nostra passione nel realizzarli si evince dalla cura dei dettagli e dall’estetica raffinata e moderna al tempo stesso.

Per la distribuzione del prodotto abbiamo deciso di puntare forte sul mondo digitale. All'interno del nostro sito e-commerce sarà possibile personalizzare l’accessorio e procedere all’acquisto.

Crediamo anche molto nel rapporto umano e nel servizio quindi, oltre alla nostra presenza all'interno dei social, organizzeremo una serie di eventi esclusivi durante tutto il 2020. Infine, abbiamo intenzione di creare dei punti di appoggio fisici, in cui i clienti possano toccare con mano la qualità dei nostri prodotti.

