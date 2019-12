Babbi Natale in concerto, assaggi di formaggi e visite notturne ai presepi di Callabiana

Dopo la pausa natalizia, evento speciale da non perdere a Callabiana. Nell giornata odierna, alle 14.30, il presepe meccanico tornerà ad aprire le sue porte al pubblico biellese. Una ricostruzione accurata con personaggi animati e statue fisse, villaggi e casette in stile locale su una superficie di 80 mq, con lo sfondo delle montagne biellesi, nella suggestiva cornice della chiesetta di San Carlo, frazione Nelva. Nello stesso luogo, è possibile prendere parte alle visite dei presepi nel bosco. Una bellissima passeggiata in un paesaggio incontaminato.

Due i percorsi natalizi immersi nella natura: il primo parte dal presepe meccanico con arrivo alla locanda Erbavoglio (durata camminata 10 minuto) - il secondo ha come punto di partenza la piazzetta del municipio e arrivo in piazza della chiesa (durata camminata 30 minuti). Trattandosi di camminate su sentieri liberi ogni partecipante è responsabile della propria condotta e incolumità; sono consigliate calzature comode per camminare. Inoltre da oggi fino al 1° gennaio avranno inizio anche le visite notturne, dalle 17 alle 19.30. Sempre il 26 dicembre, avrà luogo l'esibizione dei Babbi Natale che stanchi della notte di Natale verranno a suonare a Callabiana. Il tutto accompagnato da assaggi di formaggi, salami e miele locali con distribuzione di vin brulé dalle 16 alle 20.