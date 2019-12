A Graglia si incontra il 2020 con i buddhisti tra meditazione e offerta delle luci

Dopo aver partecipato con i fratelli cristiani alla Messa di Natale celebrata da don Eugenio Zampa al Santuario di Graglia, la locale Comunità buddhista si appresta a solennizzare l’ingresso nel nuovo anno solare in un clima di festosa amicizia.

Martedì 31 dicembre, a partire dalle 21.30 verrà infatti organizzato presso il monastero tibetano un incontro aperto a tutti. La iniziativa prevede un momento conviviale e alcuni supporti di animazione, ai quali seguirà la consueta meditazione durante il passaggio tra il vecchio e nuovo anno. La benedizione di Lama Paljin Tulku Rinpoce e la successiva cerimonia collettiva della offerta delle luci segneranno i primi momenti del 2020 nell’augurio che la pace e la fratellanza possano prevalere sul nostro territorio e nel mondo.

È necessario prenotarsi ed è previsto un contributo per le spese organizzative. Per informazioni tel. in segreteria 015 442251 – 346 6304488