Chiuso a Cossato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 3 gennaio

Il comune di Cossato ha dato comunicazione che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà chiuso fino al 3 gennaio. Per protocollazione documenti e ritiro cartelle esattoriali e atti giudiziari è a disposizione dei cittadini l'Ufficio Protocollo, sito al secondo piano del Municipio in Piazza Angiono 14 (aperto dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.30; venerdì dalle 9 alle 12.15).

Per altre informazioni è a disposizione l'Ufficio Anagrafe, sito a piano terra del Municipio. Per i pagamenti della mensa scolastica gli utenti dovranno rivolgersi agli uffici della società Soriso, sita in Via Ranzoni 24 (gli uffici della Soriso saranno chiusi fino al 27 dicembre e il 31 dicembre) o pagare con le consuete modalità indicate sull'apposita pagina del sito comunale. I pagamenti Bipark saranno nuovamente disponibili dal 07 gennaio.