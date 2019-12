Lettera ai biellesi della sottosegretaria Lucia Azzolina

“In occasione delle Feste faccio tanti cari auguri ai cittadini di Biella e del Biellese. Natale sarà l’occasione per ritrovarci tutti sul territorio, per stare con le nostre famiglie, per riprendere le energie e guardare al nuovo anno con rinnovato impegno. In particolare, come sottosegretaria e come deputata del Movimento 5 Stelle, continuerò a occupami, come è doveroso che sia, delle problematiche del Biellese, ma anche della valorizzazione delle opportunità e delle iniziative che nascono sul territorio e che spesso non hanno la visibilità che meritano. Scuola, lavoro, ambiente, saranno temi centrali. Come sempre sarò a disposizione dei cittadini e di una comunità che ho scelto per vivere stabilmente ormai da molti anni”, così la Sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca, Lucia Azzolina.