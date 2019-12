Dal Nord Ovest - Addio Betty, volto sorridente del bar dell'Isola

“Ciao Betty... che brutto Natale senza di te”. Il rione Isola dice addio, proprio alla Vigilia di Natale, a Elisabetta Bovolenta - Betty per tutti gli amici e gli avventori del bar “Al solito posto” di via Restano (di fronte al Palahockey), uno dei ritrovi storici del rione. Betty aveva solo 47 anni e da tempo fronteggiava una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

“Un'altra anima bella che se n'è andata” scrivono gli amici sui social, ricordando una donna gentile, sorridente, affettuosa con i bambini e con i gatti che, nel bar gestito insieme alla sorella Daniela, hanno sempre avuto un posto speciale.

“Eri un'anima bella, pulita, semplice e dal cuore buono. Vola in alto, lassù fra gli angeli”, scrive un'amica, mentre altri la ricordano al lavoro, tra i tavoli del bar, a servire bicchieri di bianco ai pensionati del rione scambiando qualche battuta, e ridendo insieme ai clienti per qualche battuta.

Betty – come i familiari hanno voluto ricordarla anche sul manifesto funebre – è deceduta all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dove, giovedì 26 dicembre alle 17 verrà recitato il rosario. Il funerale sarà officiato venerdì 27 alle 11,30 al Rione Isola, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova. A dirle addio, insieme a tanti amici del rione, saranno la sorella Daniela con Fabrizio, la mamma Natalina, la zia Marilena.