Seconda allerta ieri, 24 dicembre, per il Soccorso Alpino e Carabinieri intervenuti a Trivero in località Margosio per recuperare un uomo scivolato in una scarpata.

Il malcapitato, nonostante la brutta avventura, non ha necessitato delle cure mediche dei sanitari del 118 anch'essi giunti sul posto per l'emergenza, dato che le sue condizioni fisiche erano buone.