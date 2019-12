Nella giornata di ieri, 24 dicembre, l'apparato dei soccorsi si è mobilitato per un ciclista rimasto bloccato dalla neve a Campiglia Cervo in zona Cave. Individuato dall'elicottero del Soccorso Alpino, coadiuvato da terra da una pattuglia dei Carabinieri di Andorno, l'uomo è stato recuperato ed accompagnato a Piedicavallo dove sono state accertate le sue condizioni fisiche che pare non abbiano necessitato di cure mediche.