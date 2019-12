Un grande regalo dai Babbi Natale in moto per la Domus Laetitiae FOTO e VIDEO

È stato consegnato nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre, l’assegno di solidarietà per la Domus Laetitiae di Sagliano Micca. Il progetto del Centro Commerciale "i Giardini", insieme a Steel Roses MC, Gattolupo e Think Biker, in collaborazione con i comuni di Benna, Borriana, Sandigliano, Cerrione e Biella ha avuto il suo clou nel fine settimana di Santa Lucia con lo spettacolare giro in moto dei Babbi Natale in partenza proprio dal centro commerciale di Biella.

Durante il pomeriggio di lunedì tanti, biker, amministrazione dei comuni che hanno patrocinato il progetto e curiosi, hanno visitato insieme a esperti la Domus, passando dalle sale principali della struttura e incontrando i tanti ragazzi che la ospitano. “È molto importante avere le persone vicine – spiega il direttore della Domus, Paolo Tigrino -. Vi ringraziano perché il sostegno che ci avete dato non è poco, ci aiutate ad andare avanti”. Dopo la proiezione del video che mostra l'impegno e il divertimento di sabato 14 e domenica 15 dicembre, è stato firmato e compilato l’assegno insieme a tutti i soggetti protagonisti dell’iniziativa. Ben 1500 euro verranno utilizzati per il progetto psicotecnologie della struttura di Sagliano Micca. “Compreremo attrezzature specializzate – spiegano gli esperti della Domus – utili per i ragazzi. Il progetto è attivo già da qualche anno e stiamo lavorando molto soprattutto con le scuole. Il Gae Aulenti e l’IC Biella 3 stanno lavorando su oggetti e prodotti che poi consegnano ai nostri ospiti da personalizzare”.