Tutti intorno al Falò di Valle Mosso

Tanta gente e allegria nella notte della vigilia, verso le 22, riunita intorno al falò in piazza della chiesa a Valle Mosso. Il freddo non ha fermato grandi e piccoli. Per allietare la serata il gruppo WVM (w Valle MOSSO) ha offerto vino caldo, tè e cioccolata insieme a pandoro e panettone . Ma non solo. Mentre il falò bruciava i ragazzi del gruppo hanno distribuito palloncini luminosi ai presenti che sono poi stati liberati in aria, ognuno con un desiderio tutto suo da custodire e, se possibile, fare avverare.