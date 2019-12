La Capannina pronta a rifiorire grazie a Biciclo: "Diventerà polo del Padel"

La cooperativa Sociale Biciclo prende sotto la sua ala il bar La Capannina di Quaregna Cerreto, vacante da agosto di quest'anno, e la trasformerà nel polo del Padel del Basso Biellese.

"Dopo 2 bandi andati deserti sono arrivate in Comune 3 proposte - spiega il sindaco di Quaregna Cerreto, Katia Giordani - , 2 delle quali implicavano la trasformazione della Capannina in un circolo che avrebbe obbligatoriamente limitato gli ingressi ai soli iscritti. Successivamente è arrivata una terza proposta, quella di Biciclo. Sembrava scritta a braccetto con il nostro programma elettorale: non abbiamo potuto non abbracciarla in pieno". La struttura verrà data in locazione per almeno 6 anni al nuovo gestore che ha in grandi progetti per il bar e soprattutto per i terreni e i campi che lo circondano. "Vogliamo spingere su uno sport emergente e diventare il polo del Basso Biellese del Padel - spiega il presidente di Biciclo, Piercarlo Pivaro -. Uno dei due campi da bocce verrà infatti convertito per ospitare questa disciplina molto simile al tennis".

Il Padel

l padel, o paddle , è uno sport di palla molto simile al tennis che si pratica a coppie e prevede un campo chiuso su tutti i lati da una pareti in vetro che diventano di diritto parte del campo.

Non solo Padel a La Capannina. Le aree esterne ospiteranno un campo da calcio e calcetto e verrà anche riqualificata l'area verde in piazza Vitale Rosazza. "Abbiamo approvato il 16 dicembre il bilancio previsionale - spiega il sindaco Giordani - con un investimento di 220 mila euro per creare due parchi giochi in piazza Lucio Dalla e appunto accanto alla Capannina in piazza Vitale Rosazza. Rosazza sarà dedicata al fitness e alla programmazione di corsi estivi di ginnastica dolce, corsa e molto altro".

Il bar La Capannina

Biciclo si occuperà anche del bar, proponendo la buona alimentazione con un occhio di riguardo ai prodotti a km 0, selezionati prediligendo produttori locali e piccoli fornitori. "Vogliamo guardare al futuro mantenendo fede alla tradizione - spiega il nuovo responsabile della gestione - . Così come il Padel sarà affiancato dalle classiche bocce anche per la ristorazione punteremo alla tradizione dei prodotti locali affiancati dalle nuove tendente vegetariane e anche vegan per distinguerci ed essere aperti proprio a tutti".

In 3 saranno impiegati inizialmente a prendersi cura del luogo più 1 persona in difficoltà selezionata dal comune che avrà molto probabilmente il compito di occuparsi del mantenimento dell'area verde. "Abbiamo già in mente qualcuno - concide Giordani - e poterlo aiutare è un'altra vittoria mia e di tutta l'amministrazione".