A Cossato va in scena lo spettacolo di Natale degli alunni di Masseria

Martedì e mercoledì i bambini della scuola primaria di Masseria hanno presentato un gradito spettacolo a tema natalizio. I canti, le danze e le recitazioni guidate dalle parole di Rodari, Gandhi e Madre Teresa hanno visto impegnati gli alunni di tutte le classi e sono state l’occasione per uno scambio di auguri tra insegnanti e famiglie, con la presenza della Dirigente Gabriella Badà e dell’assessore Colombo. Gli alunni hanno anche ricevuto la visita di un ospite a sorpresa: Babbo Natale in persona! Il prossimo appuntamento per chi vorrà visitare la scuola e conoscere l’offerta formativa sarà venerdì 10 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 in occasione dell’Open Day.