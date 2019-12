Le previsioni meteo per i giorni di Natale e Santo Stefano

Sulla nostra regione persistono sui settori alpini diffuse condizioni di foehn, con una fase nuovamente caratterizzata da raffiche molto forti sulle creste e nelle vallate adiacenti, in temporanea estensione alle pianure."Attenuazione della ventilazione in quota nella giornata di Santo Stefano - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , che vedrà il transito di qualche velatura nelle ore centrali, in un contesto generalmente stabile. Sul finire della giornata di Santo Stefano è atteso un nuovo rinforzo dei venti e venerdì avremo ancora foehn nelle valli e nevicate sulle creste nordoccidentali e settentrionali".

MERCOLEDI' 25 DICEMBRE 2019

Nuvolosità: cieli in gran parte sereni, salvo locali addensamenti al mattino sulle creste settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo debole nevischio trasportato dal vento al mattino sulle creste delle Alpi Lepontine. Zero termico: in aumento fino a 3000-3200 m sul settore occidentale, tra i 2300 m ed i 2500 m sul settore orientale.

Venti: nordoccidentali a tutte le quote, forti sulle Alpi e nelle vallate per foehn, in attenuazione nelle valli nel corso del pomeriggio, sulle creste dalla serata; deboli o moderati altrove.

GIOVEDI' 26 DICEMBRE 2019

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso o velato, con addensamenti irregolari dal tardo pomeriggio sulle creste nordoccidentali.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo nella seconda parte della giornata fino ai 2000-2200 m ad est e 2300-2500 m ad ovest, su valori intorno ai 1600-1800 m nelle vallate nordoccidentali.

Venti: moderati in montagna, nordoccidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino, deboli variabili in pianura; dal tardo pomeriggio in intensificazione sui settori alpini con foehn nelle valli.