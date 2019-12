La primaria di Tollegno in festa per Natale

L'ultima settimana che ha preceduto le attese vacanze natalizie per i bambini della primaria di Tollegno è stata particolarmente emozionante. Lunedì scorso, con grande sorpresa, il Gatto e la Micia, le maschere del paese, don Paolo e Babbo Natale in persona si sono recati a scuola per fare gli auguri ai piccoli allievi e trascorrere insieme una mattinata di festa in allegria.

I bambini, diretti dalla professoressa Garbaccio, hanno accolto gli ospiti con dei canti della tradizione natalizia, il parroco ha poi distribuito a loro caramelle e Babbo Natale non si è sottratto alle fotografie. Mercoledì scorso, invece, è stato il momento del tradizionale saggio alla presenza dei genitori, del sindaco, della dirigente Martinelli, sotto la regia di Sara Viale, Maria Francesca Garbaccio e con la partecipazione del maestro Gabriele Artuso, si sono esibiti alla chitarra anche un gruppo di alunni di quinta.

A causa del maltempo quest'anno è stata la chiesa parrocchiale ad ospitare l'evento. Insieme alle consuete melodie di Natale hanno cantato anche la canzone di Marco Mengoni "Esseri umani", legata ad un percorso didattico svolto in classe per riscoprire il vero significato dell'essere umano al di là di pregiudizi e stereotipi.