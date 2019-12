Tre mesi di lavoro, centinaia di pezzi utilizzati per costruire il presepe, la passione di Sergio FOTO e VIDEO

"Una passione che mi porto dentro fin da quando ero bambino". Il presepe per Sergio Ghirardelli è talmente un qualcosa di speciale che ci lavora per oltre quattro mesi all'anno. Artigiano elettricista in pensione, 64 anni, sposato con Floriana, una figlia Cristina, il genero, due nipotini di 7 e 6 anni Federico e Margherita, Ghirardelli è nato a Quittengo e abita da 40 anni a Tollegno. 12 anni fa in occasione di un viaggio in Belgio, aveva notato e comprato una casetta tipica per il presepe. Da quel momento in avanti ha collezionato centinaia di pezzi e statuine (circa 300) oltre agli animaletti. Il suo presepe Sergio lo realizza in circa 25 metri quadrati di stanza, la tavernetta. Ma per poterlo costruire è sceso a patti con la moglie. "Tra noi c'è un compromesso -racconta- abbiamo stabilito 6 mesi ciascuno ovvero da ottobre a fine febbraio utilizzo la stanza per il presepe, il resto per i mesi estivi in comune". Realizzare questo presepe richiede tre mesi di lavoro minuzioso per la costruzione e almeno uno per smontare il tutto.

"Partire è difficile -continua Sergio- e inizialmente studio nella mia mente ogni singolo angolo. Questa volta ho realizzato le montagne in scagliola, polistirolo, scotex bianco e poi le ho plasmate. Poi sono passato alla costruzione vera e propria con il calcolo delle misure e le altezze. La fantasia ha fatto il resto. Quello di quest'anno doveva dare l’idea di una borgata toscana. E qui un aiuto concreto è arrivato da mia moglie".