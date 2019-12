Il vescovo Farinella celebra al Duomo la messa di Natale: “Celebriamo il Signore in questa notte santa” FOTO

“Viviamo la notte più dolce e bella dell’anno. Celebriamo il Signore in questa notte santa nel momento della sua nascita. L’occasione in cui il bambinello viene presentato alla comunità. Oggi la pace è scesa dal cielo”. Con queste parole, il vescovo Roberto Farinella ha cominciato l’omelia della messa di Natale, celebrata nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, al Duomo di Biella. Numerosi i biellesi seduti tra i banchi ad ascoltare le sue parole.

“Ogni generazione è chiamata ad accogliere la pace di Dio – prosegue - Questa è la notte santa in cui rifulge la luce. Guidati dall’umiltà e dalla fede viviamo questo Natale”. Dopo aver citato le parole di papa Francesco, Monsignor Farinella ha rivolto la sua attenzione ai gesti di umiltà perpetrati da Maria, Giuseppe e dai pastori, giunti alla capanna di Betlemme ad adorare il nascituro.

“Siamo qui – spiega Farinella – per ascoltare questo messaggio di pace che sia di consolazione per tutti. Inoltre, la luce di Cristo dia speranza a tutti coloro che si vedono negati dei proprio diritti fondamentali come un lavoro dignitoso, la casa e la salute. Preghiamo il Signore affinché si acquietino tutte le rivalità e le contrapposizioni”. Al termine della sua omelia, il vescovo ha condiviso i propri auguri ai fedeli procedendo alla benedizione del bambin Gesù.