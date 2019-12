A Camandona bilancio di previsione, strade, tributi. Novità e interventi del 2020

Il consiglio comunale del 13 dicembre scorso ha approvato il DUPS (documento unico di programmazione semplificato) che contiene la relazione sulla situazione attuale del paese e quella proiettata nei tre anni successivi ed il consiglio comunale di 20 dicembre ha approvato il bilancio di previsione 2020, che entrambi rispecchiano il programma amministrativo approvato con l’insediamento della nuova amministrazione dopo le elezioni del maggio 2019.

Il sindaco Gian Paolo Botto Steglia nella sua relazione ha illustrato quali saranno gli interventi di rilievo compresi nel programma:

Strade Comunali: Manutenzione straordinaria della strada dal ponte di Molino Vacchiero sul torrente Strona fino al ponte di Molino Poa su torrente Overa (praticamente dal confine di Callabiana fino al confine con Veglio) con l’impiego di €. 50.000 che verranno concessi dal Ministero. Si tratta di opere di messa in sicurezza della tratta che completano quelle del rifacimento delle fondazioni del ponte di Vacchiero sul Riale dei Morti che saranno gestite dall’Unione dei Comuni con i fondi ex ATO.

Coibentazione del tetto della casa di frazione Bianco 34 e sostituzione di alcuni serramenti delle parti comuni ed impermeabilizzazione di un terrazzo mediante l’utilizzo di €. 16.000 derivanti dall’utilizzo di alcuni residui da erogare su prestiti concessi in precedenza dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

Salvo diverse disposizioni che potranno essere contenute nella Legge Finanziaria in corso di discussione in Parlamento non verranno modificate le aliquote dell’imoste Imu, Tasi e Tari tranne per l’Irpef che verrà rivista per la percentuale dello 0,1 per mille per un totale dello 0.8 per mille.

Saranno mantenuti tutti i servizi e le contribuzioni degli anni precedenti il cui elenco può essere visionato nel sito del Comune di Camandona sotto il titolo “Obiettivi programmatici per il mandato amministrativo 2019-2024” del mese di maggio 2019.

Verrà acquistata una nuova vettura – PANDA 4x4- con fondi messi a disposizione del GAL finalizzati allo lotta contro la desertificazione dei nostri territori di montagna.

Inoltre la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:

Autovettura: Verrà emesso un bando di concorso per la vendita della FIAT PUNTO che pur avendo solo 24.000 Km. ha quasi venti anni di vita e non è più confacente con le esigenze del comune.

Tributi: è in corso una gara per il conferimento dell’incarico di gestione dei Tributi (IMU-TASI-TARI) che dovrà essere affidato ad una società in possesso dei requisiti per poter recuperare i crediti pregressi con procedure coattive che arriveranno sino al pignoramento dei beni del debitore.

Asilo nido: è stata deliberata la conferma del contributo di €. 110/77 al mese per la freguenza agli asili nido di Vallemosso (comunale) e di Mosso (privato).

Contributi : è stato deliberato di rinnovare la concessione del contributo di euro 400 alla ProLoco per i servizi svolti dai “Cantori di Camandona”.

Salone per manifestazioni: è stato deliberata una convenzione con la Parrocchia di Camandona per l’utilizzo a scopi sociali del salone un tempo adibito a giochi dei bambini sito nell’edificio parrocchiale. Il Comune ha in corso di espletamento il bando di concorso per l’affidamento della gestione del Bar-Ristorante in frazione Bianco 25 per la quale ultimamente sono state acquisite tutte le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività: quanto prima ne verrà data pubblicazione. Sono inoltre in corso le trattative per l’affitto degli alloggi di frazione Bianco 5 e frazione Falletti 1.

Il consiglio si è concluso con le felicitazioni per la recente laurea conseguita dalla neo-consigliera Giulia Botta e gli Auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i presenti e cittadini.