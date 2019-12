Rugby, il weekend gialloverde

UNDER 18 Amatori Genova vs Brc 0-29. Mete di: Longo, Destro, Besso, Salussolia, Tosetti. Trasformazioni di Tosetti. Formazione: Longo, Longhi, Rodina, Calosso, Tosetti, Sciarretta, Besso, Mafrouh, Mouchtaki, Ballarè, Destro, Vaglio, Agnolio, Salussolia, Bodone. A disp.:La Cognata, Cerchiaro,Santillan, Predali,Ramella. Giovanni Martinetto: “Abbiamo giocato, domenica a Genova, la finale di playoff tra due squadre ormai qualificate. È stata una partita ruvida, più di quanto ci aspettassimo e più di quanto indica il risultato. Biella ha saputo imporre il proprio gioco fin dall’inizio. Nel secondo tempo, un leggero calo fisico ci ha visti soffrire nei nostri ventidue, ma una difesa molto attenta e aggressiva ci ha permesso di vincere con un clean set. MVP il nostro Agnolio”.

UNDER 16 Cus Genova vs Brc 28-7. Formazione: Protto, Varese, Deva, Cafaro, Grandi, Rolando, Givonetti, Defilippi, Nicolo, Fusaro, Moretti, Gruppo, Derossi, Negro, Pearson, Zavallone, Capizzi, Gibello, Buturca, Fornaro. Marco Porrino: “Buona prova attitudinale dei ragazzi, specialmente in difesa. Hanno combattuto fino alla fine, nonostante un arbitraggio assai improbabile che ha innervosito la squadra”.