Mini quad elettrici: nuovo divertimento ad Oropa

Piccoli e adulti potranno divertirsi con i mini quad o con gli hover kart sul percorso misto (neve – asfalto e un pochino di ghiaccio) predisposto nel piazzale Busancano. Per tutti la possibilità quindi di provare l'ebrezza della guida sulla neve in sicurezza.

I più “tradizionalisti” invece come ogni anno potranno volteggiare sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, a partire dal 26 dicembre.

L'Associazione Oropa Outdoor con questa nuova iniziativa intende avvicinare Biellesi e turisti alla bellissima Conca d'Oropa con lo spirito di chi vuole approcciarsi agli sport outdoor e divertirsi anche in inverno. Bob, slitte, gommoni e monopattini da neve potranno essere utilizzati sul pendio innevato. Chi non ha l'attrezzatura potrà noleggiarla in loco. Tutte le attività sono ideali per famiglie con bambini grazie anche al personale qualificato presente che supporta soprattutto i più piccoli: sia chi vuole iniziare a pattinare sia per provare i quad. Gli accompagnatori potranno restare vicino a chi pratica il pattinaggio o si diverte sulla neve grazie alla nuova pedana che affianca la pista del ghiaccio e... quando il freddo si fa pungente, è possibile rifugiarsi nel locale circolo dove riscaldarsi davanti ad una cioccolata calda o ad una coppa dell'amicizia.

Le piste sono aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio 2020 dalle 10 alle 17,30 con orario continuato. Poi tutti i week-end fino a fine febbraio. Ciaspolate in notturna, in collaborazione con APD Pietro Micca, saranno organizzate al venerdì e/o al sabato sera, soprattutto in occasione del plenilunio dove lo spettacolo della natura illuminata dalla luna piena emoziona sempre tutti i partecipanti. Dopo la ciaspolata rinfresco con bevande calde, salumi, formaggi e dolci.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook: Pattinaggio Oropa oppure telefonare ai numeri: 333 1141448 - 346 5764461.