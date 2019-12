Pella (Fi) nominato responsabile Enti Locali per il Nord: “Metterò passione e competenza”

Novità in Forza Italia. In queste ore, il presidente del partito Silvio Berlusconi ha nominato i nuovi responsabili del settore Enti Locali: per il Nord è stato scelto il deputato biellese Roberto Pella che affianca il senatore Maurizio Gasparri per il Cetro e Antonio Germanà per il Sud. “Sono onorato di questo incarico – afferma Pella – Per me rappresenta un'attestazione di stima e di apprezzamento nei confronti del mio percorso e della mia storia politica, da sempre sviluppata anche all'interno della vita associativa di ANCI e UPI, per cui non posso che ringraziare il Presidente e assicurare, ripagando la fiducia accordatami, tutto il mio impegno e la mia dedizione”.

“Faccio parte ininterrottamente e convintamente di Forza Italia dal 1994 – sottolinea il parlamentare di Forza Italia - ne condivido i valori e gli ideali fondativi promossi dal presidente Berlusconi. Avendo ricoperto gli incarichi di sindaco, consigliere, assessore e presidente del consiglio provinciale, metterò a disposizione del nostro partito, con umiltà e spirito di servizio, tutta la passione e la competenza che questo impegnativo incarico comporta, consapevole che i territori sono veri fucine di talenti e di idee, ricchi di validissimi amministratori e colleghi cui va prestato ascolto affinché torniamo, tutti insieme, protagonisti di una stagione di governo del centrodestra unito”.