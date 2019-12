Vigliano: sabato concerto all'Erios per Biella Gospel Chior

"La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare". Con queste parole di Ezio Bosso l'associazione AIDO presenta il concerto del Biella Gospel Choir, che si terrà al teatro Erios sabato 28 dicembre, alle 21.

Il teatro viglianese ha di recente ospitato un altro evento benefico organizzato dall'associazione AIDO: la disponibilità del Comune è stata sottolineata dalla responsabile della provincia di Biella, Maria Teresa Pera, che ha voluto donare all'Amministrazione una targa-ricordo, in segno della positiva collaborazione (nella foto allegata, la consegna all'Assessore Pier Paolo Fila Robattino nel corso dello spettacolo del 14 dicembre scorso all'Erios).

L'Associazione di volontariato Biella Gospel Choir, che si affianca al coro - nato nel 2005 - persegue intenti benefici legati principalmente al territorio della provincia biellese. Raccolte di fondi attuate durante i concerti, come pomeriggi dedicati agli anziani nelle case di riposo, sono solo alcuni esempi.

“L’ 8 dicembre del 2018 - afferma Maria Teresa Pera - cantarono nella cappella della Madonna di Oropa dell’ospedale Degli Infermi a Biella, ad animare la Santa Messa, ora il prossimo fine settimana verranno ad esibirsi in questo meraviglioso teatro a farci ASCOLTARE la musica, con amore e fratellanza portando il messaggio del dono che solo la musica riesce a fare.Vi aspettiamo numerosi per diffondere l’informazione e sensibilizzare la cittadinanza a conoscere AIDO e i suoi volontari per contribuire alla diminuzione dei circa 8800 pazienti ancora in lista di attesa per un trapianto”.

Non mancate quindi a questo evento che coniuga musica, canto e solidarietà. Ingresso libero. Per informazioni 324 6072652.