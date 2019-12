Valdilana: fiaccolata con partenza dal Presepe Gigante fino al Falò di Marchetto

Torna questa sera la fiaccolata della Vigilia di Natale a Mosso in Valdilana, proposta anche quest'anno dagli organizzatori del Presepe Gigante di Marchetto.

Il ritrovo è a Mosso alle 20,15 nei pressi della capanna della Natività per la distribuzione di fiaccole e faselle, avvio fiaccolata verso Marchetto alle 20.30.

L'accensione del falò è prevista alle 21.30.

Non potrà mancare il Babbo Natale che offrirà dolcetti a tutti i bambini che vorranno partecipare e il molto apprezzato vin brulè e cioccolata calda e panettone che vengono proposti dagli organizzatori di questo avvenimento che riunisce centinaia di persone.

Sarà un momento di incontro per gli auguri di Natale.

Il Falò

Il significato dei falò accesi nelle borgate dei nostri paesi era quello di riscaldare il Bambino Gesù nascente come ci ha ricordato Giuseppe Tallia nella favola recentemente pubblicata "Lidia e Lena e il falò della Notte di Natale". La borgata Marchetto dove si accende la tradizionale enorme catasta di rami è comunque raggiungibile in auto e il gruppo locale di AIB darà le necessarie indicazioni per il parcheggio oltre a garantire la sicurezza dell´avvenimento.

Infine, prima della S.Messa delle 23 nella chiesa parrocchiale S.M.Assunta nella bella piazza di Mosso anche la pro loco farà gli auguri con un bicchiere di Vino speziato.