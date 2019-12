Natale: messe e veglie della Vigilia e del 25 dicembre dal Duomo a Oropa

Nella giornata della vigilia di Natale e per il 25 dicembre la diocesi di Biella si appresta a celebrare la messa solenne della nascita di Gesù e veglie.

Duomo di Biella

Nella Cattedrale alle 18 ci sarà l’Eucarestia nella Vigilia mentre alle 23,15 di questa sera inizierà la Veglia di preghiera e alle 24 ci sarà la Messa Solenne della Notte. Nel giorno di Natale invece la messa Solenne Pontificale sarà alle 10,15 mentre alle 16 ci saranno i Vespri. Il 26 dicembre poi, in occasione del patrono della città Santo Stefano, alle 9,45 verranno accolte le autorità in Duomo e alle 10 verrà celebrata la messa Solenne Pontificale con la partecipazione del Capitolo di Santo Stefano. A celebrare sarà il vescovo emerito Gabriele Mana. Alle 16 verranno celebrati i vespri e alle 18 l'Eucarestia. Alle 21 concerto di Santo Stefano “Gloria in excelsis Deo”, diretto dal maestro Giulio Monaco.

A San Filippo questa sera messa alle 18,30 e alle 24 mentre domani, 25 dicembre giorno del Natale del Signore, Messa solenne alle 8,30 – 9,30 – 11 e 18,30.

A San Sebastiano la Messa della Vigilia verrà celebrata alle 18. Alle 23,30 momento di festa con il concerto di Natale del Coro Monte Mucrone e alle 24 santa Messa dei Pastori. Il 25 dicembre alle 9 santa Messa della Solennità del Natale, anche alle 10,30 Messa Solenne e alle 12.

All’Ospedale degli Infermi questa sera alle 22 ci sarà la Santa Messa della Notte mentre domani alle 9,30 ci sarà la Messa di Natale.

Al Monastero Mater Carmeli a Biella Chiavazza in via del Bottegone alle 21,15 partirà il Canto dell’Ufficio delle letture mentre alle 22 sarà celebrata la Messa della notte di Natale. Domani invece celebrazione eucaristica alle 9.

Alla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo oggi messa alle 17 in chiesa e anche alle 22 in monastero. Domani, mercoledì 25 dicembre, messa di Natale in monastero alle 9 e in chiesa alle 10,30.

La tradizione della Messa di mezzanotte verrà rispettata anche al Santuario di San Giovanni d'Andorno, oltre alla rappresentazione della natività di Gesù i volontari dell'associazione Amici di San Giovanni offrirà, al termine della celebrazione, vin brulè a tutti.

Al Santuario di Graglia verrà celebrata la Messa della Vigila alle 22,30. Anche qui al termine della funzione la pro loco distribuirà panettone e vino caldo.

Oropa

A Oropa oggi non verranno celebrate le funzioni delle 16,30 e delle 18,15. Si aspetta la Messa di mezzanotte che si svolgerà nella Basilica antica. Presente il servizio di trasporto Atap gratuito per portare i fedeli alle funzioni: alle 22,45 partenza da Biella San Paolo e arrivo al Santuario alle 23,30. Rientro previsto con partenza alle 1,15 circa e arrivo a Biella verso le 2. Il tragitto sarà quello della Linea 360 con le relative fermate. Domani invece gli appuntamenti sono nella Basilica antica alle 7,30; alle 9; alle 10,30; alle 16,30 e alle 18,15. A causa dell'inagibilità della Basilica superiore, anche la celebrazione delle 11,45 del giorno di Natale si svolgerà nella cappella di sant'Eusebio (a fianco della Basilica superiore). A partire dal giorno di Santo Stefano fino al 25 gennaio, riaprirà al Santuario parte della mostra presentata al Museo del Territorio lo scorso anno. Il 26 dicembre gli orari delle funzioni sono gli stessi del giorno precedente.