Stasera concerto di Natale del Coro Burcina

Appuntamento da non perdere nella chiesa di Cossila San Giovanni: questa sera, martedì 24 dicembre, si terrà alle 21.30 il tradizionale miniconcerto di Natale del Coro Burcina. Al termine della Santa Messa si svolgerà consueto appuntamento al Teatrino per una buona fetta di panettone, una tazza di cioccolata calda ed un bicchiere di vin brulè in compagnia del coro.