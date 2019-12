Sala Slot di Cossato non controllata a tutela dei minori, sospesa licenza per 15 giorni

Il 13 dicembre scorso, il personale della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Amministrativa della Questura di Biella ha notificato a Jiang Yulian, titolare della Sala VLT - Slot denominata “LUCKY s.a.s. di JIANG Yulian & C.”, ubicata in piazza Generale Perotti a Cossato, il provvedimento amministrativo firmato dal Questore che impone la sospensione della licenza per quindici giorni per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il provvedimento cautelare della sospensione è scaturito a seguito di un controllo amministrativo avvenuto nell’ambito di un servizio coordinato in materia di giochi, disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nella circostanza, è stata evidenziata l’assenza prolungata sia della titolare di licenza che dei propri rappresentanti, contravvenendo - pertanto - allo specifico obbligo di controllo sull’attività di gioco a tutela dei minori, della legalità, dell’ordine e della sicurezza pubblica in genere.