Pusher arrestato dai carabinieri. Sequestrati oltre 300 grammi di droga

Arrestato spacciatore 39enne e sequestrati oltre 300 grammi di droga. Ieri sera, 23 dicembre, i carabinieri di Bioglio, durante un'operazione antidroga, hanno arrestato A.B. responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato in una frazione di Valle San Nicolao e a seguito di ulteriore controllo hanno rinvenuto 4 buste contenenti marijuana, per oltre 250 grammi.

A quel punto i militari hanno continuato con la perquisizione personale durante la quale è stata ancora scoperta una quinta busta, sempre con la stessa droga. In totale sono stati sequestrati oltre 300 grammi di marijuana. La marijuana contenuta nei sacchetti di plastica era chiusa sottovuoto, un metodo particolare che consente di mantenere intatta la fragranza ed evitare il riconoscimento all'olfatto. A. B. era già stato arrestato una decina di anni fa sempre dai militari dell'Arma di Bioglio per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trasferito nel carcere di via dei Tigli a Biella.