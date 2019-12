Biella in lutto per la morte di Piero Graglia

Si terranno oggi pomeriggio i funerali di Piero Antonio Graglia, titolare dello storico caffè di via San Filippo scomparso all'età di 69 anni. Persona stimata e molto conosciuta a Biella, ha portato avanti l'attività di famiglia con serietà e passione imparando il mestiere dal papà. Graglia era noto anche per il suo impegno nel campo del sociale. Oggi, alle 14.30, si terrà l'ultimo saluto alla chiesa di San Filippo, a pochi passi dal locale dove ha lavorato per tutta la vita.